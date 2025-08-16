Detienen a tres hombres en aparente posesión de hidrocarburo de dudosa procedencia

de despliegues estratégicos, basados en inteligencia, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a tres hombres posibles responsables de poseer hidrocarburo de dudosa procedencia.

Simón “N”, Víctor “N” e Israel “N” (Foto: Especial).

Los hechos sucedieron cuando efectivos de la dependencia estatal efectuaban patrullajes de vigilancia en el marco del Operativo Argos, acciones trazadas en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, al circular en carretera Villa del Carbón-Nicolás Romero, a la altura del kilómetro 33, en la localidad de Paraje Molinos de Pilares, observaron un vehículo tipo pipa, de la marca Foton, color blanco, mismo que arrastraba una pistola para despachar combustible, similar a las de las gasolineras.

A fin de prevenir algún riesgo y apegados al protocolo de actuación, los uniformados le dieron alcance. A través de comandos verbales le marcaron el alto al conductor, con el objetivo de realizar una revisión física a los datos de identificación vehicular; tras llevar a cabo la inspección, detectaron que el tanque de la unidad goteaba posible diésel.

Vehículo interceptado (Foto: Especial).

Los policías solicitaron la documentación que acreditará la procedencia del hidrocarburo; sin embargo, el chofer no contaba con los documentos. Por no acreditar el legal origen del combustible y luego de explicar el riesgo que representa la fuga del tanque, los oficiales detuvieron a Simón “N” de 37 años, Víctor “N” de 26 años e Israel “N” de 38 años.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, los detenidos, junto con la unidad y el combustible, fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, con sede en Naucalpan, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

