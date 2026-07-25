Detienen a tres hombres en Teotihuacán por robo a transportista con violencia

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), a través de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT), detuvieron a tres hombres y recuperaron dos vehículos con reporte de robo, aseguraron diversas autopartes, un vehículo relacionado con el delito de robo a transportista y resguardaron un inmueble vinculado a estos hechos.

Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros ilícitos cometidos en la región. (Foto: SSEM)

La intervención derivó del reporte de robo con violencia de un vehículo y un remolque tipo caja seca ocurrido sobre la Autopista México-Pachuca, en Tecámac. La intervención permitió recuperar las unidades hurtadas y asegurar diversas autopartes con reporte de robo.

Personal del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia 9-1-1, con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, realizó el seguimiento de las unidades afectadas para identificar los vehículos involucrados. Se observó la circulación de las unidades sobre la carretera Tecámac-Ent. Atlatongo con dirección al municipio de Teotihuacán, por lo que elementos de la DGCRVyT se trasladaron a la zona identificada. La detención se realizó en Teotihuacán, donde los oficiales identificaron un inmueble con diversas autopartes en su interior.

En el sitio detuvieron a José «N», Jerónimo «N» y Juan «N»; quienes junto con los indicios fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El inmueble fue asegurado hasta que se realicen las diligencias correspondientes. Se aseguraron diversas autopartes y un vehículo relacionado con el delito de robo a transportista, además de resguardar el inmueble vinculado a los hechos.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México refrenda su compromiso de fortalecer las acciones de investigación, seguimiento y coordinación para combatir el robo de vehículos y transporte en la entidad. Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos están relacionados con otros ilícitos cometidos en la región.

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