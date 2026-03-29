Detienen a una mujer y aseguran vehículo vinculado con robos en Texcoco

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó sobre el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con el robo con violencia de automóviles y la detención de su conductora, identificada como Noelia “N”.

Esta acción operativa se derivó de un seguimiento detallado tras el reporte del robo de una unidad particular ocurrido el pasado 17 de marzo en la colonia La Magdalena Atlicpac, perteneciente al municipio de La Paz, el cual fue notificado inicialmente a través del número nacional de emergencias 9-1-1.

A partir de dicha denuncia, el personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) inició un análisis de las cámaras de videovigilancia de la infraestructura estatal. Mediante este proceso, las autoridades lograron identificar el automóvil específico en el que se trasladaban los probables responsables, lo que permitió generar una consigna operativa para su localización. El sistema de monitoreo permitió establecer la ruta de desplazamiento de los implicados, detectando el momento en que la unidad circulaba por calles del municipio de Texcoco.

Tras el avistamiento, elementos de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT) interceptaron el vehículo y confirmaron que se trataba del objetivo de búsqueda. La conductora fue puesta a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se realicen las investigaciones pertinentes. Según las indagatorias preliminares, el automóvil asegurado podría estar vinculado con al menos otros dos robos de vehículos perpetrados en los municipios de Chalco y La Paz, por lo que las autoridades ministeriales extenderán las averiguaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Comentarios

comentarios