Detienen en Coyotepec a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Nacional y Policía Municipal de Coyotepec, detuvieron a una mujer y tres hombres probablemente relacionados con delitos de alto impacto ligados a un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco.

Las instituciones de seguridad reiteran su compromiso de trabajar de manera coordinada para fortalecer las acciones de prevención y combate a los delitos en el Estado de México. (Foto: SSEM)

Los hechos ocurrieron en el Barrio Caltenco, Coyotepec, donde, como parte del Operativo Blindaje y ante una sospecha objetiva razonada, los elementos de seguridad realizaron una inspección a cuatro personas que se encontraban en el sitio. Los detenidos podrían estar vinculados a un grupo delictivo con orígenes en Jalisco, según las investigaciones preliminares.

Durante la revisión, localizaron y aseguraron una réplica de arma de fuego tipo escuadra, dos bolsas de plástico selladas al vacío con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, tres bolsas de plástico transparentes con una sustancia blanca granulada con características propias del cristal, así como una báscula gramera.

Las personas detenidas fueron identificadas como Patricia «N», de 45 años; Tomás «N», de 55 años; Vicente «N», de 44 años, y Manuel «N», de 19 años de edad, quienes dirigidos por la mujer podrían estar relacionados con un grupo criminal con orígenes en el estado de Jalisco, por lo que continuarán las investigaciones. El operativo Blindaje permitió la captura de cuatro probables responsables de delitos de alto impacto en Coyotepec.

Tras hacer de su conocimiento los derechos que la ley les confiere y en estricto apego a los derechos humanos, los detenidos junto con los indicios asegurados fueron trasladados y presentados ante la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

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