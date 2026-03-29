Detienen en Ecatepec a un hombre en posesión de presunta droga cristal

Como resultado de las estrategias de vigilancia coordinadas entre diversas corporaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) llevaron a cabo la detención de un hombre por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud.

El seguimiento administrativo de este caso quedará bajo la jurisdicción de la fiscalía local, la cual deberá confirmar la naturaleza química del material incautado para proceder con la imputación de cargos conforme al Código Penal vigente. (Foto: SSEM)

La intervención policial se registró en la colonia Carlos Hank González, ubicada en el municipio de Ecatepec, donde los efectivos estatales realizaban un despliegue operativo bajo el esquema del Mando Unificado Zona Oriente, una acción institucional que emana de los acuerdos establecidos en las Mesas de Paz de la región.

Durante el desarrollo de las actividades preventivas en la citada colonia, los oficiales detectaron a un individuo que, al notar la presencia de la autoridad, adoptó una actitud evasiva y sospechosa. Ante este comportamiento, y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, los elementos procedieron a realizar una inspección preventiva al sujeto. Tras la revisión de sus pertenencias, el personal de seguridad localizó un total de 38 bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada con características físicas similares a la droga conocida como cristal.

Tras el hallazgo de los indicios, se efectuó la detención formal de quien fue identificado como Hazel “N”, de 24 años de edad. Los uniformados procedieron a informarle sobre los derechos que la ley le confiere antes de realizar su traslado a las instalaciones correspondientes. El detenido, junto con las 38 dosis de la sustancia asegurada, fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, autoridad encargada de integrar la carpeta de investigación y realizar los peritajes necesarios para determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Este tipo de aseguramientos forman parte de los operativos permanentes de combate al narcomenudeo y la prevención del delito en los municipios con mayor índice poblacional del Estado de México. La presencia de las fuerzas estatales en la Zona Oriente tiene como fin desarticular redes de distribución de sustancias ilícitas a pequeña escala.

Comentarios

comentarios