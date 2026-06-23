Detienen en flagrancia a probable implicado en robo y homicidio en San Mateo Atenco

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), y de la Policía Municipal de San Mateo Atenco detuvieron en flagrancia a un hombre probablemente implicado en los delitos de robo y homicidio en agravio de un mando municipal; durante la acción, se aseguró un arma de fuego y una motocicleta en la que se transportaba el detenido.

Durante la intervención se aseguró un arma de fuego y una motocicleta en la que se transportaba el posible agresor.

A través de una llamada al Número Nacional de Emergencias 9-1-1, personal del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), tuvo conocimiento de un robo con violencia a un negocio en calles de la colonia Centro, en el municipio de San Mateo Atenco.

De acuerdo con la información proporcionada por una denunciante, el aparente responsable permanecía en el establecimiento portando un arma de fuego y mantenía amagado al encargado del turno nocturno, por lo que se alertó a los uniformados estatales y municipales en campo para su atención.

Al arribar, un policial municipal fue sorprendido por el sujeto, quien accionó un arma de fuego en su contra; efectivos de la dependencia estatal que realizaban despliegues estratégicos en la zona, acciones instruidas en las Mesas de Paz, arribaron al sitio y tras hacer uso legítimo de la fuerza, sometieron al agresor.

Luego de identificarse plenamente como policías de la SSEM e informarle que atentar contra un oficial constituye un delito, las fuerzas de seguridad detuvieron a quien dijo llamarse Andrés “N”, de 28 años, a quien se le aseguró un arma de fuego corta, color negro con empuñadura plateada, así como la motocicleta donde se transportaba.

Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido, junto con la motocicleta y el arma de fuego asegurada, fue trasladado y presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación, a fin de determinar su situación jurídica.

Tras la agresión, el jefe policial lesionado fue trasladado de urgencia a un hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), donde los médicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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