Detienen en Santiago Tianguistenco a sujeto por portación de armas prohibidas y ataque peligroso

En atención a una denuncia ciudadana en campo, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal, detuvieron a un hombre probable implicado en los delitos de portación de armas prohibidas y ataque peligroso; en la acción, aseguraron una réplica de pistola y un cuchillo de un solo filo.

En la acción aseguraron una réplica de pistola y un cuchillo de un solo filo. Las fuerzas de seguridad intervinieron cuando el individuo agredía a un ciudadano (Foto: Especial).

Los hechos sucedieron cuando las fuerzas de seguridad implementaban patrullajes de vigilancia a pie tierra en las inmediaciones de la Colonia Centro, momento en que fueron alertados por transeúntes de una riña; metros adelante, conforme al protocolo de actuación hicieron presencia en el lugar y al arribar observaron a un hombre que a simple vista en la mano portaba lo que parecía una pistola y quien agredía a un ciudadano, hecho que además alteraba el orden público.

De manera inmediata intervinieron; sin embargo, el agresor continuaba con una actitud violenta, por lo que una vez que fue controlada la situación, la víctima explicó que el sujeto lo agredió por no mover rápido su motocicleta del lugar y añadió que lo amenazó con una pistola que accionó, así como con un cuchillo.

Tras llevar a cabo la inspección protocolaria, encontraron en la bolsa alargada de un chaleco con estampado tipo camuflaje, una réplica de pistola de aire comprimido, color negro y un cuchillo, de un solo filo, con mango de madera color café, de aproximadamente 25 centímetros de largo.

Ante el hallazgo y a petición de la parte afectada, los oficiales detuvieron a Edgar “N” de 28 años. Después de hacer saber los derechos que la ley otorga, el detenido, junto con los indicios asegurados, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se inició la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

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