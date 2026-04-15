Detienen en Valle de Chalco a dos hombres por narcomenudeo

Policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), detuvieron a dos hombres por su probable responsabilidad en el delito de narcomenudeo.

En hechos distintos los uniformados aseguran 10 bolsas con probable marihuana. En las detenciones participan elementos del Agrupamiento Astros y de Fuerza de Acción y Reacción, respectivamente (Foto: Especial).

En el primer caso, los efectivos del Agrupamiento Astros, al efectuar recorridos de seguridad para inhibir delitos de alto impacto, observaron a Axel “N”, de 24 años, en actitud sospechosa, mismo que al detectar el convoy sobre calles de la colonia Providencia, aceleró su marcha, en clara actitud de huida, situación que no concretó.

Al efectuarle una revisión apegada a protocolos y en estricto apego a derechos humanos, se le localizaron cinco pequeñas bolsas de plástico con hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

En el segundo hecho, personal del Agrupamiento de Fuerza de Acción y Reacción (FAR), detuvieron a Brandon “N”, de 28 años, en la colonia Independencia, quien pretendía vender cinco bolsas con cannabis sativa (marihuana), con un peso de 30 gramos en total, por lo que, al observar a los uniformados, pretendió darse a la fuga, sin cumplir con su objetivo.

Ambos detenidos fueron trasladados ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica por probable narcomenudeo.

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