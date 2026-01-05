Día de Reyes dejará una derrama económica de dos mil 874 millones de pesos en Toluca

La celebración por el Día de Reyes dejará una derrama económica de dos mil 874 millones de pesos en el estado de México de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca.

Tradicionales roscas de Reyes de «la Millán «, panadería fundada en 1890 (Foto: especial).

Los Reyes Magos realizarán compras de juguetes, electrónicos, ropa, calzado, dulces, y otros artículos que completan la temporada de consumo más importante del año y qué tan sólo para el Valle De Toluca superará los 1149 millones de pesos.

Fernando Reyes, Presidente de Canaco en la Capital mexiquense indicó que esta temporada es una fuente de ingresos importante para las familias mexiquenses que sostienen la economía local, y lo cual es posible, gracias al recurso extraordinario que se recibe a lo largo del último mes del año anterior, así como el aumento progresivo que se ha tenido el salario mínimo.

Aparte con estas cifras estimo un crecimiento del 8% en la derrama en comparación con la registrada en enero de 2025

Señaló que estas ventas beneficiarán principalmente al sector comercio, asimismo, destacó el repunte en la cadena de panificación y venta tradicional: la compra de rosca de reyes fortalece a panaderías y negocios de colonia, parte esencial del tejido económico local.

Algunas de las recomendaciones que se hicieron a los compradores en esta temporada es verificar las garantías, plazos para la devolución de productos, la reputación de los vendedores, en caso de ventas en línea, así como el cumplimiento de las normas oficiales, con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad de los juguetes.

Otro de los puntos que la Cámara de Comercio, destacó es la importancia de mantener el control en las actividades irregulares o el ambulantaje, con el fin de garantizar más para las condiciones para el desarrollo de la economía formal y el empleo seguro

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