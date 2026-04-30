Día del Niño impulsa ventas entre alertas por violencia, desapariciones y exigencias de gasto público

1. Las celebraciones del Día del Niño representar una inyección económica de 300 millones de dólares, cifra que significa el 10 por ciento de las ventas anuales del sector juguetero, además de consolidar esta festividad como la cuarta fecha más importante para los jugueteros en México, señaló la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete.

2. En torno a la celebración del Día del Niño y la Niña, en México el 29 por ciento del total de la población son menores de edad, con un total de 36.2 millones de niños y niñas. Para estas fechas, el Valle de Toluca prevé una derrama económica superior a los mil 364 millones de pesos, según la Cámara Nacional de Comercio de Toluca.

3. En México, cada mes se registran en promedio 2.2. eventos de violencia escolar, siendo los estados de México y Nuevo León, los que tienen más casos en este sentido.

4. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de enero a la fecha se han reportado 20 menores de edad como desaparecidos, solo en el estado de México, de los cuales 13 menores ya han sido localizados mientras que el resto permanecen en calidad de no localizados.

4. Tras la presentación de la Cuenta Pública 2025, que refleja un superávit de 15 mil millones de pesos, el sector empresarial hizo un llamado eficientar el gasto en servicios e infraestructura, que la población requiere, pues al tener un superávit en la materia no refleja un ahorro, sino una falta de eficiencia en la aplicación de los recursos.

5. La diputada priista Leticia Mejía informó que la reforma al artículo 17 de la Constitución mexiquense, para reconocer a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho, será votada próximamente. Busca armonizar la ley local con la federal y fortalecer políticas públicas, presupuesto, infraestructura y preservación cultural.

6. La diputada del Partido Verde Ecologista de México, Miriam Silva Mata, propuso tipificar en el estado de México como delito la contaminación del agua para consumo humano. La iniciativa busca sancionar a responsables, obligar a municipios a reparar daños e indemnizar a afectados, ante la grave contaminación de ríos, lagunas y presas que impacta la salud pública.

7. Bicitaxistas bloquearon el centro de Otzolotepec tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un compañero de 35 años con heridas de arma punzocortante durante las primeras horas de este miércoles.

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