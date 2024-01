Hoy que se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, ¿te has preguntado porqué no cuidamos el medio ambiente? La razón es que pensamos que, con todo y amenazas, que estas no son graves o inminentes. Asimismo, tratamos de convencernos de que la naturaleza tiene capacidad de regeneración, que el entorno no afecta a nuestra salud, que el clima siempre ha cambiado y que más del 70 por ciento de la superficie del planeta es agua. Individualmente te tienes que convencer del efecto que ocasionan nuestras acciones pequeñas como la cantidad y tipo de basura que generas cada día y que no analizas a dónde va a parar porque no desaparece.

Directa o indirectamente estamos contribuyendo a la deforestación, la destrucción de hábitats naturales, el deshielo de los polos y las temperaturas extremas. Y si bien los jóvenes entre 18 y 35 años han sido reconocidos como una generación con alta conciencia ambiental, los adultos y mayores tenemos que ceder a la problemática y adoptar hábitos simples como ahorrar agua al bañarnos, mantener cerrada la llave del agua mientras nos cepillamos los dientes, utilizar desodorantes en barra y no aerosol, no tirar cicles o colillas de cigarro al suelo y usar menos bolsas.

También ayuda que te informes por tu cuenta sobre las temáticas ambientales para que conozcas los hechos y a partir de ahí tomes medidas. Dice la Universidad Nacional Autónoma de México que el análisis global de los problemas del medio ambiente como la pérdida de especies y ecosistemas muestra evidencias sólidas de escenarios peligrosos y si no hay cambios no podremos mantener las condiciones adecuadas de vida para todos. No nos engañemos pues, el medio ambiente está en deterioro y en casos como el calentamiento global ya rebasó los límites.

Comentarios

comentarios