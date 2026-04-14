Día Mundial del Emprendimiento: 9 de cada 10 profesionistas mexicanos lo consideran su vocación

Este 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, una actividad que ha ganado terreno no solo como un medio para generar recursos, sino como una estrategia para impactar en la sociedad de manera sostenible, impulsando cambios en los modelos de producción y consumo.

Representa una oportunidad para aquellos que buscan impulsar su emprendimiento y contribuir al tejido económico del estado de México (Foto: Especial).

De acuerdo con la plataforma WeWork, actualmente nueve de cada diez profesionistas en México encuentran en el emprendimiento su vocación de vida. Asimismo, el 5% se define como emprendedor de tiempo completo, mientras que el 19% mantiene un trabajo fijo que complementa con una actividad económica adicional.

En su estudio “Retos y perspectivas del trabajo”, la plataforma establece que alrededor del 73.7% de la fuerza laboral en el país pertenece a la generación Millennial. Por ello, el impulso a modelos de apoyo al emprendimiento y la consolidación de alianzas estratégicas serán fundamentales para el futuro económico de México.

El 90% de los participantes en dicho estudio estima que enfrentará afectaciones en los próximos años si no desarrolla la capacidad de operar en tiempo real, para lo cual resulta indispensable establecer colaboraciones estratégicas con otras unidades económicas y mercados.

En México, entre las principales limitaciones para emprender destacan la falta de acceso a financiamiento, la carencia de modelos de educación financiera desde temprana edad, esquemas educativos desactualizados y la falta de infraestructura para nuevas ideas de negocio.

A nivel global, el 51% de los emprendedores afirma que su principal motivación es hacer una diferencia en el mundo, mientras que el 84% ya incorpora criterios sociales o ambientales en su toma de decisiones.

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