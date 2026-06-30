Diablo Dragón terminará en breve reconstrucción de calle Juárez de San Mateo Oxtotitlán

El Diablo Dragón concluirá, esta semana, su cuarta intervención en el municipio al presentar 85 por ciento de avance en la rehabilitación de la calle Juárez, en el tramo comprendido entre Paseo Matlatzincas y Filiberto Navas delegación San Mateo Oxtotitlán.

Consolida Ricardo Moreno transformación de vialidades toluqueñas (Foto: Especial).

El alcalde Ricardo Moreno destacó que la obra de la calle Juárez atiende una extensión de mil 832 metros lineales, con un ancho promedio de 10 metros, beneficia a más de 29 mil habitantes, quienes contarán con una vialidad completamente renovada, segura y funcional.

Además, informó que la tecnología del Diablo Dragón permite acelerar significativamente los tiempos de ejecución, así como la reducción de costos y optimiza el aprovechamiento de los materiales existentes, convirtiéndose en una alternativa eficiente y sustentable para la recuperación de las calles de Toluca.

Al concluir los trabajos en la calle Juárez, el Gobierno de Toluca iniciará la intervención en Paseo Matlatzincas, donde se rehabilitarán casi 10 kilómetros en ambos cuerpos de la vialidad, una de las arterias de mayor circulación de la capital mexiquense.

Toluca es de los pocos municipios en el país que actualmente utilizan esta tecnología de pavimentación, cuya capacidad operativa queda demostrada en cada una de las intervenciones realizadas al ofrecer mejores resultados en menor tiempo y con un importante ahorro para las finanzas municipales.

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