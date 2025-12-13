DIF Toluca lleva jornada de salud a San Pablo Autopan

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Toluca realizó una Jornada de Salud y Servicios Asistenciales en la comunidad de San Pablo Autopan, ofreciendo atención integral y gratuita a las familias.

La Jornada de Salud del DIF Toluca acerca servicios médicos gratuitos y promueve el derecho a la salud y la prevención en comunidades. (Foto: Especial)

Durante la jornada, la población recibió consulta médica, odontológica y nutricional. Se aplicaron vacunas contra influenza, neumococo para adultos y tétanos. Las mujeres pudieron acceder a la herramienta iBreastExam para la detección oportuna de cáncer de mama.

Además de los servicios de salud, se brindó orientación psicológica, asesoría jurídica, cortes de cabello y atención especializada a personas con discapacidad. La Presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez, destacó que el objetivo es acercar servicios que permitan a la población ejercer su derecho a la salud.

Pegueros Velázquez señaló que estas jornadas no solo ofrecen atención inmediata, sino que fortalecen la salud preventiva y promueven el bienestar social en las comunidades del municipio.

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