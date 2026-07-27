DIF Toluca recorre las calles para proteger derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

La presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, fortalece las acciones de protección a infancias y adolescencias con recorridos permanentes en zonas estratégicas del municipio, para identificar y brindar atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de calle, para así garantizar la restitución de sus derechos.

Se previenen riesgos asociados al trabajo infantil y explotación laboral a este sector de la población: Rocío Pegueros (Foto: Especial),

Esta estrategia impulsada por el alcalde Ricardo Moreno y la presidenta del DIF, en coordinación con las distintas dependencias municipales, realiza acciones para prevenir riesgos asociados al trabajo infantil, así como la explotación laboral y sexual, por ello, durante este año se efectuaron 20 recorridos en puntos estratégicos, durante los cuales se detectó y atendió a 45 casos.

Además de su identificación y acompañamiento, el Sistema brinda seguimiento para favorecer su incorporación, permanencia en la educación básica, así como canalizaciones a servicios de atención médica, psicológica, trabajo social y asesoría jurídica, para mejorar sus condiciones de vida hasta garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Peguero Velázquez destacó que durante el 2025 se realizaron 36 recorridos, en los cuales fueron atendidos 96 niñas, niños y adolescentes, logrando la restitución de sus derechos a través de acciones integrales de protección y acompañamiento.

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