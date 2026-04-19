DIFEM acerca 20 servicios gratuitos a comunidades mazahuas y otomíes en 14 municipios

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) ha llevado las Jornadas DIFEM a 14 municipios de la zona norte de la entidad con presencia de comunidades mazahuas y otomíes, donde se brindan 20 servicios gratuitos a la población. El periodo abarca de julio de 2025 a marzo de 2026.

Jornadas ofrecen atención médica, asesoría jurídica, lentes, ayudas técnicas y donación de cabello para pelucas oncológicas. (Foto: Especial)

Entre los servicios disponibles se incluye un módulo para la donación de cabello destinado a elaborar pelucas oncológicas mediante el programa “Trenzatón 2026”. También se realiza entrega de ayudas técnicas como sillas de ruedas, bastones y andaderas para mejorar la movilidad de personas adultas mayores y con discapacidad.

Un equipo de especialistas brinda atención médica, odontológica y ginecológica, así como asesoría jurídica, orientación alimentaria, entrega de cobertores y gestión de apoyos extraordinarios como tinacos, láminas y fertilizantes. También ofrecen consultas nutricionales, atención quiropráctica y pruebas rápidas de diagnóstico de glucosa, colesterol, triglicéridos y VIH.

Para niñas, niños y adolescentes, las jornadas incluyen actividades recreativas como cuentacuentos, dibujo y pláticas para la prevención de embarazos y adicciones. Asimismo, se entregan lentes para vista cansada, se brinda asesoría para la instalación de huertos familiares y se gestionan credenciales para personas con discapacidad.

La directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, visitó el municipio de Morelos acompañada por el presidente municipal Edgar Plaza Barrera y la presidenta del DIF municipal, Flavia Servín Retana. Durante el recorrido, supervisaron las mesas de atención y escucharon las necesidades de las familias. Labastida Sotelo subrayó que el trabajo conjunto con los Sistemas Municipales DIF es clave para llegar a cada comunidad.

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