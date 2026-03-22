DIFEM entrega sillas de ruedas y bastones a 247 adultos mayores en penales

El Gobierno del Estado de México, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) , encabezado por Karina Labastida Sotelo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) , entregó ayudas técnicas a 247 personas adultas mayores privadas de la libertad en nueve Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) .

A través del DIFEM, se entregaron sillas de ruedas, bastones y apoyos funcionales a 247 personas privadas de la libertad. (Foto: SSEM)

Los centros beneficiados fueron: Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca, El Oro, Tlalnepantla, Sultepec, Chalco, Santiaguito, Cuautitlán, Nezahualcóyotl Norte y Otumba Tepachico.

A través del programa de Ayudas Técnicas de la Coordinación de Atención a Adultos Mayores (CAAM) , se entregaron cobertores, paquetes de pañales, sillas de ruedas y bastones, que permitirán procurar la integridad de los beneficiarios al interior de los penales para la realización de actividades básicas y ocupacionales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso para apoyar a este grupo de población, al impulsar esta iniciativa de forma regular, sin distingo de circunstancias de vida y como una respuesta sensible y empática en favor de los mexiquenses que así lo requieren.

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