DIFEM realiza el Segundo Seminario del Sistema de Cuidados

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) desarrolló la segunda edición del Seminario Permanente del Sistema de Cuidados del Estado de México.

Se trata de un espacio de conferencias y capacitación dirigido a presidentas y presidentes de los sistemas DIF municipales, directores, capacitadores y, en general, a toda la cadena de los sectores público y privado. El encuentro está orientado a establecer una política pública en materia de inclusión, igualdad y ejercicio democrático.

Karina Labastida, titular del DIF estatal, señaló que el acceso a un sistema de cuidados —donde las madres tengan más oportunidades de desarrollarse en los ámbitos personal y profesional, los adultos mayores cuenten con un esquema que garantice su bienestar, integridad y seguridad, y las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad reciban la atención necesaria— es un modelo que se debe construir de manera integral y que ya está reconocido en la Constitución.

Este esfuerzo busca construir un modelo propio, desarrollado de manera territorial e institucional, y centrado en las personas.

“Es posible avanzar simultáneamente en distintos frentes: abrir la decisión pública, reconocer constitucionalmente un derecho general, realizar diagnósticos y construir un sistema integral que permita llevar este derecho a la vida cotidiana de las personas”, afirmó la funcionaria.

Refirió, además, que una sociedad que cuida la igualdad construye bienestar, justicia y mejora las oportunidades de futuro para todas las personas.

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