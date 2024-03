Difícil calcular la cantidad de agua que se pierde por las fugas: Ernesto González

De acuerdo con Ernesto González Gutiérrez, secretario técnico de la Vocalía de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), es difícil calcular la cantidad de agua que se pierde por las fugas, a pesar de que se estima que se desperdicia el 40% en fugas:

Personal de Caem repara fuga de agua (Foto: redes Agua).

“Depende de muchos factores, por ejemplo, depende del tamaño de la grieta por la que sale el agua, que es la cantidad de agua que no se tiene cuantificada, y si no se tiene ubicada dónde está, es más difícil determinar; luego, depende de la presión del acueducto, depende de muchos factores y no es fácil determinarlo, y si bien se estima que está alrededor del 40% ,son números alegres, entonces, el objetivo es hacer inspecciones en las tuberías para determinar las fugas más cuantiosas o más grandes para eliminarlas”.

Relato que están realizando justo ese trabajo pero es difícil asegurar cuántas fugas hay.

Las concesiones de agua por otra parte señaló, las otorga la federación sin embargo, pretenden acercarse a los empresarios que tienen concesiones, para que aquellos que no utilicen el 100% de su agua concesionada, aporten a la población el agua que no requieran, siempre llegando a un acuerdo de beneficio, ya que no es quitarles el agua.

El objetivo sería lograr que 200 litros por segundo se pueda otorgar para abastecer a una población pequeña.

Finalmente señaló que revalorar el Convenio entre el estado de México y la Ciudad de México, tendría que replantear cómo están los criterios que inicialmente se tomaron, tener toda una conceptualización nueva de cómo se va a administrar el agua, pero no solamente desde el punto de vista de la Secretaría o cómo se va a administrar, sino también un llamado a la población para ser más conscientes, sobre todos de quienes sí reciben agua, puesto que hay muchas partes en el estado de México que no reciben una sola gota de agua.

