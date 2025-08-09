Difunde FOEM el legado de Leopoldo Flores en tres publicaciones

Nacido en Tenancingo, Leopoldo Flores Valdés logró impulsar el arte como un medio de reflexión sobre la conciencia, la identidad y la transformación social. La Secretaría de Cultura y Turismo te invita a conocer su legado, plasmado en tres interesantes obras publicadas por el sello del Fondo Editorial del Estado de México (FOEM).

La primera de ellas, Leopoldo Flores, hombre universal, reúne ensayos, crónicas, imágenes y testimonios sobre la vida y obra del artista. Publicada en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de México, esta obra permite entender las múltiples facetas del autor: el pintor muralista, el visionario detrás del Cosmovitral, el activista y el formador de generaciones.

Génesis del Cosmovitral ofrece un acercamiento a una de las obras más representativas de Leopoldo Flores, ubicada en el antiguo Mercado 16 de Septiembre en la capital mexiquense, y permite conocer su historia, técnica, así como la síntesis entre arte, ciencia, espiritualidad y naturaleza del vitral más grande del mundo en superficie de vidrio.

“Ilumina tu Cosmo” invita a vivir el arte de Leopoldo Flores de forma creativa

Finalmente, Ilumina tu Cosmo, una invitación creativa con el arte de Leopoldo Flores para colorear, inspirado en las formas, figuras y símbolos del Cosmovitral, permite a infancias, adolescencias y personas adultas conectarse con la estética del artista desde la experiencia lúdica y personal.

Las obras están disponibles en formato físico en las librerías Castálida, ubicadas en el CEAPE (Pedro Ascencio #103), el Parque de la Ciencia Fundadores (Av. Sebastián Lerdo de Tejada 103) y el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario (Av. José María Morelos Ote. s/n), así como en diversos puntos de venta de CASART.

