Difunde Toluca su historia para fortalecer su identidad entre la población: Ricardo Moreno

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, sigue fortaleciendo la preservación y difusión del patrimonio histórico de la ciudad a través del ciclo de conferencias “Toluca y su Historia”, un espacio que acerca a la población investigaciones documentales sobre personajes, tradiciones y acontecimientos que forman parte de la identidad.

Abordan la trayectoria de la compositora Guadalupe Olmedo, la Charrería en la capital y el impacto de la Cristiada en la región.

Durante tres conferencias, las y los asistentes conocieron la historia de Guadalupe Olmedo, compositora toluqueña, considerada una de las primeras mujeres compositoras de México y Latinoamérica, además del proceso de investigación que permitió reconstruir parte de su trayectoria artística e incluso rescatar su legado musical. Asimismo, con la conferencia “Charrería: Deporte Nacional en Toluca”, se explicó el origen, evolución de esta tradición en la capital mexiquense, la historia de la Asociación de Charros de Toluca y la importancia de preservar este deporte como parte del patrimonio cultural mexicano.

Con la conferencia “¿La Cristiada en Toluca?”, se analizaron los antecedentes, desarrollo e impacto del conflicto entre la Iglesia y el Estado en la región, así como la presencia del movimiento cristero en comunidades cercanas y las investigaciones documentales que permiten comprender este episodio histórico desde una perspectiva local.

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