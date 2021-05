Difunden Jazz como el motor para lograr paz, diálogo y comprensión

Para celebrar el Día Internacional del Jazz, el programa virtual Cultura, Turismo y Deporte en un Click 3.0 ofreció diversas actividades, todas encaminadas a difundir este género musical que es sin duda motor para lograr la paz, el diálogo y la comprensión.

Conmemoran a quienes crean y plasman los sueños a través de la música con el concierto “Winter of summer”, de la compositora y cantante Dannah Garay (Foto: especial).

Por la red se escuchó a la agrupación mexiquense Zapilopochtli Jazz Band, con el concierto Del jazz al alma, el cual inició con una pieza del trompetista y compositor de jazz estadounidense, Kenny Dorham, Blue bossa, del saxofonista Oliver Nelson, se escuchó Stolen moments, pieza de hard pop que en 1961 tuvo gran éxito como parte del álbum The blues and the abstract truth.

De Jazz fusión interpretaron Emily, una pieza original de Dave Koz y Jeff Lorber, de Paul Desmond compartieron un tema de jazz que prácticamente todos han escuchado en alguna ocasión, Take five, que se ha convertido en un éxito popular.

También interpretaron Autumn leaves, de Johnny Mercer, otras de Smooth jazz, como Honey Dipped y Together again de Dave Koz y Skylark de Hoagy Carmichael. Y como el jazz también se canta, Carmen Fuerte regaló la ejecución de Dindi, de Antonio Carlos Jobim y de Sting, exbajista de la banda The Police, cantó la pieza Seven days.

Posteriormente, especialistas en este género musical se congregaron en las plataformas virtuales para participar en la mesa de diálogo, cuyo tema principal fue “El poder de las mujeres en el jazz”.

Carmen Fuerte, Dannah Garay y Elizabeth Meza compartieron sus experiencias como profesionales que han dedicado su vida a la docencia, como compositoras y en la ejecución de jazz.

Carmen Fuerte, docente del Conservatorio de Música de la entidad y fundadora de bandas de jazz, abrió esta mesa, compartiendo que, “a lo largo de la historia del jazz, grandes historiadores han documentado el acercamiento y la pasión de mujeres que quisieron estar en las big band de jazz”.

Por su parte, Dannah Garay platicó que “las mujeres han aparecido en la historia sólo como musas, las que inspiran a los compositores. Hubo quienes, como compositoras, tuvieron que recurrir al anonimato.

“Debe haber muchas compositoras que no podemos conocer porque quedaron en la oscuridad, ya que éste ha sido un largo camino. Antes de 1950, este problema era muy fuerte para las mujeres, no se les permitía destacar. Ha costado mucho trabajo abrir las puertas al género femenino”, enfatizó.

Elizabeth Meza opinó que en este panel el papel de la mujer tiene que ver mucho con la sociedad en que se ha vivido y en los momentos que se han vivido. “A mis papás no les gustaba mucho que fuera cantante, yo he pasado varias generaciones y he visto cómo hemos abierto campo. Creo que el arte te abre el camino cuando eres buena, la calidad se impone, ahora nosotras decimos más y debemos tener más confianza”, dijo.

“Estamos rompiendo paradigmas, estamos creando hijos con otra mentalidad. Debemos ser responsables y abrir brecha de una manera consciente. En el jazz hay instrumentistas increíblemente talentosos y hay cantantes que cada vez son mejores”, externó.

Coincidieron ambas en que ha sido mucho lo que se ha logrado; sin embargo, dijeron que todavía faltan acciones para seguir luchando por conseguir la igualdad de oportunidades.

El público pudo disfrutar de un concierto extraordinario a cargo de la compositora y cantante Dannah Garay, titulado “Winter of summer”, a través del cual celebró a quienes crean y plasman los sueños a través de la música.

Garay es considerada como una de las mejores intérpretes de jazz por su trayectoria como cantante y compositora, ubicándose como una de las máximas figuras del jazz en México y Latinoamérica y el público cibernauta pudo deleitarse con el estreno de este concierto.

Constó de ocho composiciones de su autoría y dos standards, acompañada por los músicos Diego Franco, Alberto García y Jaime Ferrada, con temas inspirados en maestros del jazz como McCoy Tyner y John Coltrane, además de temas que crean conciencia sobre la sequía de África con la canción La cosecha va a llegar, entre otras.

Para quienes no pudieron disfrutar de estas transmisiones, lo pueden hacer por Facebook y Twitter en @CulturaEdomex.

