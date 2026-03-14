Diputada Anai Esparza propone uso responsable de dispositivos electrónicos en menores

Con el propósito de generar en el Estado de México las condiciones necesarias para afrontar los efectos colaterales de la era digital desde el seno familiar, la diputada Yareli Anai Esparza Acevedo (PT) propuso establecer como obligación de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de menores el fomentar un uso moderado, sano y responsable de los dispositivos electrónicos.

La iniciativa señala que, en las últimas décadas, el avance tecnológico ha transformado radicalmente las dinámicas sociales y educativas. (Foto: Especial)

La propuesta de reforma al Código Civil estatal plantea que quienes tengan bajo su cuidado a niñas, niños o adolescentes eduquen en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación, garantizando que tengan un acceso y uso moderado que no perjudique sus capacidades motoras y de aprendizaje, así como concientizarles sobre la importancia de la convivencia con sus congéneres.

«Ante este panorama, es apremiante que desde el marco jurídico mexiquense se reconozca la procuración del bienestar digital como instrumento del cuidado con un sujeto obligado para tales efectos. Si bien el Estado está facultado para salvaguardar la integridad de las infancias, el primer vínculo de protección a los menores es su seno familiar«, expuso la parlamentaria en tribuna.

De acuerdo con el documento leído en sesión deliberante de la LXII Legislatura, los primeros seis años de vida son cruciales para el desarrollo del cerebro humano, la motricidad y las características psicoemocionales. En este periodo, la actividad física constante, la interacción social y la inclusión en sistemas sociales adicionales a las redes familiares son elementos fundamentales para preparar a las niñas y niños para la vida.

La iniciativa señala que, en las últimas décadas, el avance tecnológico ha transformado radicalmente las dinámicas sociales y educativas. Si bien el acceso a tecnologías representa una herramienta invaluable para fortalecer el aprendizaje, su uso inadecuado o en infancias tempranas resulta más perjudicial que benéfico.

Concluye que, actualmente, en un mundo hiperconectado, es prioritario refrendar el compromiso con el cuidado y bienestar de las infancias con respecto a su entorno digital.

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