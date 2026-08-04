Liliana Dávalos destaca suma de esfuerzos para fiscalización de municipios

En la ‘Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios del Estado de México’, Liliana Dávalos Ham, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), subrayó la importancia de la coordinación institucional para fortalecer la rendición de cuentas, proteger los recursos públicos y combatir la corrupción, por lo cual expresó que esta dependencia del Poder Legislativo mexiquense está preparada para aportar su experiencia, capacidad técnica y conocimiento del territorio estatal.

En la ‘Apertura de Auditorías Integrales a Recursos del Gasto Federalizado en Municipios del Estado de México’, Liliana Dávalos, titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), destacó la importancia de la coordinación institucional para fortalecer la rendición de cuentas, proteger los recursos públicos y combatir la corrupción (Foto: Especial).

En el evento encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Liliana Dávalos destacó que el Estado de México es la primera entidad del país en realizar la apertura de este ejercicio de auditorías, lo que constituye una muestra concreta de colaboración institucional basada en un modelo que reconoce que la fiscalización de los recursos federales exige coordinación entre las instituciones, intercambio de información y capacidades técnicas cada vez más especializadas.

En presencia del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política, y de la legisladora Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Diputación Permanente, enfatizó que la entidad mexiquense representa uno de los mayores retos de fiscalización del país, con un universo de 547 entidades fiscalizables.

Ante la congresista Arleth Stephanie Grimaldo Osorio (morena), presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Congreso mexiquense, Liliana Dávalos señaló que una estructura gubernamental de esta magnitud exige capacidad técnica, profesionalismo, innovación y una coordinación permanente entre las instituciones responsables de vigilar el uso de los recursos públicos.

En el Centro de Convenciones Estado de México, ubicado en Toluca, detalló que en 2026 se programaron 179 auditorías (la cifra más alta de los últimos siete años). Asimismo, mediante los programas anuales de 2025 y 2026, precisó, se establecieron 196 auditorías dirigidas a municipios, con las que se alcanzó la cobertura acumulada de los 125 municipios de la entidad.

Añadió que el gobierno estatal ha impulsado una agenda de transformación sustentada en la integridad pública, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. También reconoció a las, le y los integrantes de la LXII Legislatura mexiquense, especialmente al legislador Francisco Vázquez por su respaldo institucional y la confianza que ha depositado en el OSFEM.

Ante alcaldes, alcaldesas y personas servidoras públicas municipales, resaltó la importancia de reconocer a la denuncia ciudadana como un mecanismo de escucha activa que contribuye a identificar riesgos, fortalece la rendición de cuentas y acerca la fiscalización a las necesidades de la sociedad.

La gobernadora Delfina Gómez hizo un llamado para que la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas sigan siendo los principios que distingan a los gobiernos de la transformación en el territorio mexiquense, e invitó a las personas servidoras públicas municipales a asumir su compromiso, a efecto de que prevalezca la legalidad y la integridad.

Recordó el informe emitido hace un mes por la ASF, en el cual se dio cuenta de la adecuada gestión del gobierno estatal en la distribución y el pago de las participaciones federales a los 125 municipios, permitiendo constatar la coordinación institucional y el correcto ejercicio de los recursos públicos. Asimismo, reconoció el acompañamiento de la ASF y del OSFEM en el esfuerzo conjunto para fortalecer el combate a la corrupción y garantizar la llegada de los recursos públicos a quienes más los necesitan. Finalmente, reiteró el compromiso de los tres órdenes de gobierno para mantener un trabajo coordinado con ese propósito.

Aureliano Hernández Palacios Cardel explicó que el objetivo es concentrar, a nivel nacional, una gran base de datos de todos los gobiernos, a fin de que se pueda dejar como herencia un mejor orden, transparencia y claridad, por lo que estas auditorías, expuso, están diseñadas de tal forma que se pueda tener una visualización completa de todo lo que se gasta a nivel nacional, estatal y municipal.

Mencionó las nuevas atribuciones de la ASF para investigar y profundizar ante cualquier acto de posible irregularidad de faltas graves, mediante denuncias, incluso por canales de WhatsApp y redes sociales; por lo tanto, anticipó que pedirán colaboración de las entidades fiscalizables para poder dar respuesta a la ciudadanía.

Hilda Salazar Gil, secretaria de la Contraloría del gobierno estatal, indicó que este ejercicio representa mucho más que el inicio de un proceso de revisión, ya que es una oportunidad de consolidar la coordinación entre los órganos fiscalizadores, bajo la premisa de que los recursos públicos pertenecen al pueblo y deben administrarse con legalidad, eficiencia y transparencia.

Al evento también acudieron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno de la entidad; Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como personas servidoras públicas del OSFEM, de la ASF e integrantes del gabinete estatal.

Comentarios

comentarios