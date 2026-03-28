Diputada Maricela Beltrán propone prohibir suspensión de servicios del DIFEM a menores

A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) , la diputada Maricela Beltrán Sánchez presentó una iniciativa para garantizar que ninguna medida administrativa o económica impuesta a madres, padres de familia o tutores resulte en la suspensión del acceso de niñas y niños a estancias infantiles y jardines de niños dependientes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) .

La iniciativa reconoce que, tras su aprobación, el DIFEM tendrá 60 días hábiles para armonizar sus lineamientos operativos, eliminando cualquier disposición que permita suspender o dar de baja a niñas y niños por causas atribuibles exclusivamente a las personas usuarias. (Foto: Especial)

En sesión deliberante de la LXII Legislatura, la proponente explicó que su iniciativa consiste en prohibir expresamente que las consecuencias de incumplimientos administrativos o económicos imputables a las personas adultas usuarias recaigan directamente sobre los menores. Esto implica establecer, a nivel legal, que la falta de pago oportuno, la omisión en la entrega de comprobantes o la falta de documentos subsanables no puedan, por sí solas, generar suspensión o baja inmediata del servicio.

«Proponemos algo transformador, que ninguna niña o niño sea dado de baja de los jardines de niños por causas atribuibles a los adultos. En su lugar, proponemos medidas humanas: la revisión socioeconómica, los convenios de regularización, los apoyos temporales, las becas y la comprensión institucional. Ningún trámite, retraso o documento debe ser motivo para cerrar las puertas a la educación y el desarrollo de nuestras niñas y niños», expresó la legisladora.

De acuerdo con la propuesta de la bancada, coordinada por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, deberán privilegiarse medidas de prevención, requerimiento de subsanación, revisión socioeconómica extraordinaria, convenios de regularización y apoyos temporales.

La iniciativa plantea que los requisitos de ingreso se sujeten al principio de mínima carga administrativa, accesibilidad, igualdad sustantiva y prioridad del interés superior de la niñez. Ningún requisito podrá establecerse o interpretarse de manera desproporcionada o discriminatoria, ni constituir una barrera injustificada para el acceso o permanencia en el servicio.

Se propone que los procesos de admisión, reinscripción y permanencia se sujeten a reglas de publicidad, trazabilidad y prelación verificable; que las listas de espera cuenten con folio, fecha y criterio aplicable; y que los criterios de prioridad consideren factores como la jefatura monoparental, discapacidad, violencia familiar, ausencia de redes de apoyo y otras condiciones de vulnerabilidad.

En favor de la simplificación documental con perspectiva social, se plantea que la autoridad competente permita la subsanación razonable de documentos y admita medios provisionales de acreditación, especialmente en contextos de informalidad laboral, movilidad, separación o violencia. «La regulación no puede seguir suponiendo hogares con empleo formal, documentos homogéneos y trayectorias familiares lineales cuando precisamente buena parte de la población usuaria potencial vive en escenarios distintos», expresa el documento.

Se propone también la publicación trimestral de información sobre visitas realizadas, hallazgos, medidas correctivas, incidentes, quejas, capacidad instalada, personal adscrito y listas de espera. Se crean mecanismos claros de revisión y apelación, garantizando que toda suspensión o baja por causa grave esté fundada y motivada, notificada por escrito, e informe los medios de revisión.

La baja o suspensión del servicio únicamente procederá cuando exista causa grave relacionada con la protección de la integridad o seguridad, falsedad dolosa en la información, o uso indebido reiterado del servicio. Se establece que el DIFEM deberá emitir protocolos obligatorios de prevención, detección y denuncia de violencia, maltrato, abuso sexual infantil y emergencias médicas.

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