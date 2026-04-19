Diputadas buscan declarar patrimonio cultural cuatro tradiciones mexiquenses

En el Congreso del Estado de México, la diputada Sofía Martínez Molina, del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para declarar patrimonio cultural inmaterial de la entidad tres expresiones del municipio de Otzolotepec: el chumiate, el helado artesanal y la elaboración de la Bandera Nacional en la comunidad de Santa Ana Jilotzingo. La propuesta se realizó en sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, en el marco del 206 aniversario de la erección del municipio de Otzolotepec.

Iniciativas en el Congreso mexiquense buscan salvaguardar saberes tradicionales de Otzolotepec y Villa Guerrero. (Foto: Especial)

La legisladora argumentó que el chumiate posee relevancia histórica, social y gastronómica; el helado artesanal es una expresión representativa de la identidad del municipio; y la confección de la Bandera Nacional constituye una manifestación artesanal emblemática. Todas estas expresiones están sustentadas en saberes y procesos tradicionales. De aprobarse la declaratoria, el Ayuntamiento de Otzolotepec, en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, garantizaría la protección, promoción, salvaguarda, conservación y transmisión de dichos bienes, incluyendo los saberes, conocimientos, técnicas, prácticas y tradiciones comunitarias asociadas, conforme a la disponibilidad presupuestal.

La diputada indicó que el Estado de México se caracteriza por su diversidad cultural y patrimonial, expresada en saberes tradicionales, oficios artesanales y celebraciones colectivas. Señaló que estos bienes forman parte de la memoria colectiva de los pueblos y son un símbolo de pertenencia, cohesión social y continuidad histórica. La iniciativa se fundamenta en la Convención de la UNESCO de 2003 sobre salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, coordinado por el diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, a través de la diputada Maricela Beltrán Sánchez, propuso la misma declaratoria para la técnica del pan de pulque de Villa Guerrero, considerándolo un conocimiento colectivo vivo, socialmente reconocido y vinculado con el entorno productivo y cultural de la comunidad.

La iniciativa plantea que la Secretaría de Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de Villa Guerrero establezcan un plan de salvaguarda que incluya escuelas de oficios, rutas gastronómicas y un registro que dignifique el trabajo artesanal. En ambas propuestas se destaca que las declaratorias serán de orden público e interés social.

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