Diputado Ángel Negrete impulsa economía local en la Feria de la Mezclilla Nextlalpan

Al participar en la inauguración de la ‘Feria de la Mezclilla Nextlalpan 2026’ , que se realiza del 12 al 16 de marzo, el diputado Ángel Adriel Negrete Avonce (Morena) subrayó que el evento reúne moda, tradición, cultura y entretenimiento, impulsa la economía local y promueve el talento regional, por lo cual destacó la creatividad y la dedicación de cerca de 300 personas expositoras que mantienen viva la tradición.

(Foto: Especial)

Como integrante de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la LXII Legislatura mexiquense y miembro del comité organizador de la feria, el legislador señaló que cada prenda presentada refleja el esfuerzo de cientos de familias que han convertido esta actividad en su principal fuente de ingresos y en una base sólida para el desarrollo económico y social del municipio.

En presencia de la diputada Itzel Daniela Ballesteros Lule y el diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, ambos de morena, Negrete Avonce —quien representa el Distrito Local XII con sede en Teoloyucan y abarca los municipios de Nextlalpan, Coyotepec, Jaltenco, Melchor Ocampo, Tepotzotlán y Tonanitla— indicó que las presentaciones artísticas incluyen a La Arrolladora Banda El Limón (13 de marzo), Ha-Ash (14 de marzo), Banda Los Recoditos (15 de marzo) y El Gran Silencio (16 de marzo).

La gastronomía es otro de los atractivos de la feria, donde las y los visitantes pueden degustar antojitos mexicanos, platillos típicos de la región y bebidas tradicionales de cerca de 200 expositoras y expositores, convirtiendo el recorrido en una experiencia completa.

La feria se ha consolidado como un punto de encuentro para productores, comerciantes y visitantes interesados en prendas de mezclilla de alta calidad, entre ellas pantalones, chamarras, camisas, accesorios y artículos innovadores elaborados con este material, con una amplia variedad de estilos, precios y diseños creados por emprendedores y talleres locales.

La secretaria de Desarrollo Económico del gobierno estatal, Laura González Hernández, reconoció al parlamentario por apoyar la feria, evento que se ha consolidado durante más de tres décadas como un espacio de identidad, tradición y esfuerzo colectivo. Señaló que el Estado de México se encuentra entre los primeros lugares en número de unidades económicas de comercialización en prendas de vestir, con más de 74 mil mexiquenses trabajando en la industria textil.

La presidenta municipal de Nextlalpan, Lorena Alameda Juárez, expresó que la ‘Feria de la Mezclilla’ es un espacio donde se celebra la identidad, la creatividad y el talento de las y los mezclilleros de la región, promoviendo la actividad económica del municipio.

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