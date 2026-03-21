Diputado Josué Hernández propone crear áreas de asuntos internacionales en los 125 municipios del Edoméx

Con el objetivo de impulsar la cooperación internacional, fortalecer los vínculos con organismos internacionales y fomentar oportunidades de desarrollo económico, social, cultural y sostenible, el legislador Isaac Josué Hernández Méndez (PT) propuso exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de México a evaluar la viabilidad de crear o reforzar áreas, direcciones, unidades o mecanismos institucionales dedicados a asuntos internacionales.

(Foto: Especial)

En sesión deliberante de la LXII Legislatura mexiquense, el legislador, quien preside la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales, informó que, como parte de este llamado, embajadas y agencias internacionales capacitarán a los municipios en el Congreso mexiquense en abril próximo, con el objetivo de que puedan desarrollar proyectos y acceder a financiamiento en esta materia.

Hernández Méndez señaló que, en un mundo cada vez más interconectado, los municipios no pueden permanecer ajenos a las oportunidades que ofrece la cooperación internacional. Fortalecer su capacidad de vinculación global no solo amplía horizontes de desarrollo, sino que también permite acercar soluciones innovadoras a los retos locales que enfrentan las comunidades.

El punto de acuerdo refiere que la participación de los gobiernos locales en esquemas de cooperación contribuye al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, particularmente en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que reconoce el papel fundamental de los gobiernos locales en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) .

El documento detalla que diversos municipios del país han desarrollado mecanismos institucionales para fortalecer sus vínculos con organismos internacionales, agencias de cooperación, gobiernos locales de otras naciones y redes internacionales de ciudades. Como ejemplo, menciona los casos de Toluca, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan, que tienen relaciones con ciudades de América, Europa y Asia.

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