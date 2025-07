Diputado Octavio Martínez pide remoción del fiscal del Edomex ante falta de resultados

El diputado Octavio Martínez ha manifestado públicamente su desacuerdo con la gestión del fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez; con la intención de buscar su remoción, argumentando que la Fiscalía, a pesar de su autonomía, no ha entregado resultados tangibles en materia de seguridad y procuración de justicia.

Octavio Martínez (Foto: redes OMV).

El legislador señaló que el crimen organizado ha provocado aumentos en los precios de productos básicos, como el huevo, y ha cometido delitos graves que permanecen impunes; y específicamente el homicidio de un vendedor de huevos en la capital y el secuestro de distribuidores de pollo en la Central de Abasto de Ecatepec, así como la supuesta fabricación de delitos. Para el diputado, esta situación es evidencia de que el fiscal no resuelve.

“Pues esto huele a que el fiscal no resuelve, no se compromete, no da resultados y fabrica delitos, y así no puede seguir al frente de la fiscalía, yo documenté un caso que tiene que ver con la central de Abasto de Ecatepec, que es más de un hecho grave, que haga una acusación pública cuando no es la Central de Abasto”.

Ante la percepción de inacción, Martínez afirmó que el fiscal «no puede seguir al frente de la fiscalía», e indicó que, como parte de un grupo parlamentario, buscará motivar la discusión sobre su remoción, argumentando que existen «sobrados elementos» para plantearla, aunque no confirmó el apoyo de todo el grupo parlamentario de Morena, declaró que, al menos él, no está de acuerdo con la continuidad del fiscal y que dialogará con otros legisladores para lograr un consenso.

Propondrá remoción del Fiscal y reforma profunda a la Fiscalía mexiquense

El diputado también hizo referencia a casos de impunidad y el avance del crimen en diversas comunidades, mencionando la ejecución de un reportero en Tlalnepantla y la de cinco delincuentes de una familia sin que haya detenidos, por lo que, ante la pregunta sobre si estas expresiones se traducirían en una iniciativa formal, el diputado confirmó que, tras el cabildeo y consenso necesarios, formalizará una solicitud de remoción del titular.

Además de la remoción, el diputado enfatizó la necesidad de una reforma profunda a la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de México, y anunció que su equipo trabaja en una propuesta para presentarla en el siguiente periodo ordinario.

Describió a la Fiscalía actual como obesa, con salarios altos y uso discrecional de recursos, además de carecer de peritos, investigación, herramientas y capacitación, señaló que persiste la corrupción y la impunidad, así como la falta de médicos legistas suficientes, por lo que criticó que las Fiscalías creadas para atender a mujeres víctimas de violencia sigan revictimizándolas.

Finalmente, calificó a la Fiscalía como un fracaso, y comparó la situación actual con la de casos pasados como los crímenes de Tlatlaya, la niña Paulette y el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Sostuvo que la misma estructura y personal rotado impiden un cambio efectivo, y concluyó que se necesita una nueva convocatoria con gente profesional, para transformar la institución.

