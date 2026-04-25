Diputado propone excluir a seguridad y salud del tope del 3% en gasto público

El diputado Edgar Samuel Ríos Moreno, del partido Morena, planteó excluir del límite de crecimiento anual del 3 por ciento en gasto de servicios personales las erogaciones destinadas al personal de seguridad pública y salud. La iniciativa fue presentada en sesión deliberante del Congreso mexiquense.

Iniciativa de Samuel Ríos busca flexibilizar límite federal para fortalecer contratación en áreas esenciales sin afectar disciplina financiera. (Foto: Especial)

El parlamentario expuso que el límite del tres por ciento fue diseñado bajo una lógica neoliberal que veía el sector público como carga y no como inversión. Argumentó que esa regla prefería “números negros en papel” aunque significaran “números rojos en salud y seguridad” para las personas.

La propuesta modifica la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y busca que los gastos estrictamente indispensables para garantizar obligaciones constitucionales en seguridad pública y protección de la salud —incluyendo policías estatales y municipales, personal médico, de enfermería, paramédico y afines— queden excluidos de dicho límite. Se mantiene como excepción el monto erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente.

La iniciativa añade que las excepciones no comprenderán al personal estrictamente administrativo que no participe de manera directa en funciones sustantivas de seguridad pública o prestación de servicios de salud.

Ríos Moreno mencionó que al cierre de 2024 en el país había en promedio 1.0 policías estatales por cada mil habitantes, cifra inferior a estándares internacionales. En materia de salud, destacó que los hospitales requieren no solo infraestructura sino también personal médico, de enfermería y técnico.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Consejo Nacional de Armonización Contable, realizará las adecuaciones necesarias dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto.

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