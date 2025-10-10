Diputados de MC y PAN critican formato y respuestas en la glosa del Segundo Informe de Gobierno

Tras la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Acción Nacional (PAN) expresaron inconformidad con el formato y con las declaraciones de los cinco secretarios que comparecieron.

(Foto: Especial).

Al respecto, la diputada Ruth Salinas señaló que desde la bancada de Movimiento Ciudadano se pide cambiar el formato de las Glosas, afirmando que no se da la discusión ni el intercambio serio de los cuestionamientos.

Reconoció la asistencia de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Finanzas y la Secretaría del Campo, ya que estas se resistían y querían rendir cuentas de otra manera. La diputada considera que el formato es malo y que el discurso de los titulares de las Secretarías refleja un estado de México inexistente.

“En su discurso muestran un estado de México que no vemos, no vemos ni calles en buen estado, ni seguridad para todas las mujeres, los hombres, menos el tema de reducción de feminicidios y también vemos a mucha gente en espera de una camilla de un hospital”, afirmó.

Por otra parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos (PAN), afirmó que considera que fueron muy pocos los secretarios que participaron en este ejercicio de rendición de cuentas.

Agregó que desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) intentaron que comparecieran secretarios como el de Movilidad y el de Salud. Sin embargo, no se logró.

“Estos cuestionamientos ya los haremos llegar por escrito a los próximos días y los haremos saber a ustedes y a la opinión pública, cuáles son los cuestionamientos y cuáles son las respuestas que tendrán que efectuar dentro de este ejercicio de rendición de cuentas los secretarios de ramo que nosotros desde la Acción Nacional consideramos importantes”, afirmó.

Finalmente, de Cevallos señaló que no tiene información concreta sobre las posibles mesas de trabajo en Comisiones con otros secretarios, pero el grupo parlamentario del PAN se adelantarán con sus cuestionamientos a las secretarías que consideran importantes.

