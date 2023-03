Deben bajar gastos de campañas en Edomex: Nueva Alianza

Tras la aprobación del tope de gasto de campaña para las candidaturas por la Sucesión de la gubernatura mexiquense, cercano a los 450 millones de pesos y que hasta ahora es el más alto en la historia de las elecciones mexiquenses, Efrén Ortiz, representante de Nueva Alianza estado de México ante el Instituto Electoral del estado de México (IEEM), afirmó que coincide con el pensamiento de la ciudadanía de que lo aprobado es excesivo, a pesar de que no se pronunció durante la Sesión del Consejo General del IEEM al respecto.

Efrén Ortiz, representante de Nueva Alianza estado de México ante el Instituto Electoral del estado de México (Foto: Manuel Luna).

“Es lo que establece la Ley. La Ley es la que fija esos topes de campaña, no el IEEM, ni los partidos, ni los consejeros; yo coincido totalmente con los ciudadanos que consideran que los topes de gastos son excesivos, pero por eso es importante que salgan a votar por sus diputados por sus diputadas, porque ellos son los responsables de modificar esa fórmula del financiamiento público y financiamiento y de tope de gastos de campaña; nosotros no votamos, lo único que hacen las consejeras es votar y aprobar lo que esté escrito en la Ley”

En ese sentido hizo un llamado a los legisladores para que se pongan de acuerdo en realizar algunas reformas, porque lo escandaloso no necesariamente significa que todos los partidos tengan la capacidad de gastar tanto, sin embargo le corresponde a los legisladores revisar estas reformas.

“En reiteradas ocasiones ya lo hemos mencionado, lo escandaloso no tanto son los topes de gastos de campaña, porque eso no quiere decir que los partidos políticos tengan ese dinero para gastarlo, nosotros somos el Instituto político que tenemos el menor recurso político; y en lo particular digamos, no nos ponemos el saco despilfarradores de los recursos públicos, somos el partido que menos recibe, yo creo que eso hay que preguntárselo a los diputados: ¿Que piensan hacer para disminuir los costos de las elecciones en México? Porque son muy costosas; y hace falta una reforma electoral condensada con todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma que realmente vaya a disminuir los costos, pero sobre todo que vuelva más creíble los procesos electorales”.

En ese sentido refirió que en el presente proceso por la sucesión de la gubernatura mexiquense si propondrán ante su alianza que ahorren en los gastos de la campaña, y detalló que en el caso de la precampaña, como partido registraron cero pesos de gasto, mientras que el PRI se quedó 15 millones debajo de lo permitido.

