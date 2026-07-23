Ineficientes

Hace unas pocas semanas, 12 para ser precisos, el arriba firmante se preguntaba ¿dónde andarían nuestros legisladores federales?

Decía, y digo, que no se les ve en la tribuna, planteando los grandes e importantes asuntos que se discuten en el Poder Legislativo federal, tampoco discutiendo los problemas nacionales y menos llevando los asuntos locales al Congreso de la Unión, que es donde se supone que trabajan (y cobran, eso sí, puntualmente).

Y siguen si verse. A menos hagan algo digno de escándalo. Aunque algunos ya levantan la cabeza para ser “defensores de México” o “coordinadores de la defensa de la cuarta transformación” o “coordinadores de la defensa de la patria, la familia y la libertad” o como se vaya a llamar la tramposa forma de promocionarse en los restantes partidos políticos.

Lo que es un hecho es que nuestros diputados y diputadas federales no tienen nada que presumir. Cero trabajo y en la práctica tan pocas iniciativas que de lo único que podemos tener la certeza es que alguna parte de su tiempo se dedican a calentar la curul. Curulecos, como les decían algunos columnistas.

La evidencia de la ineficiencia apareció la semana pasada en estas páginas de El Sol de Toluca firmada por Noé Álvarez. El titular decía: “Sin resultados, 72% de diputados federales”.

En pocas palabras: la mayoría de nuestros 40 diputados federales de mayoría ni pichan, ni cachan ni dejar batear. En pocas palabras, la ineficiencia es su divisa. O son una especie de cero a la izquierda, aunque levanten la mano a la hora en que se los indiquen sus respectivos corifeos, sepan o no qué están votando.

No importa el signo político: las pruebas muestran que 29 de los 40 diputados federales mexiquenses no han logrado que una sola iniciativa de autoría propia sea aprobada. Y estamos hablando de dos años de trabajo, tiempo suficiente como para recorrer la famosa curva de aprendizaje legislativa o para darse cuenta de que necesitan unos buenos asesores capaces de formular una idea que no vaya a causar la hilaridad o somnolencia del resto de los integrantes de la Cámara de Diputados.

El tamaño de la ineficiencia tiene otro dato, según el análisis de Noé Álvarez en El Sol de Toluca: 84.4 por ciento de las iniciativas permanece pendiente de dictaminación. Es decir, en la gran mayoría de los casos, la propuesta se presentó y acto seguido, como lo mandan los cánones, se mandó a comisiones, en donde los diputados y diputadas no se han tomado la molestia de revisarlas, ya sea porque resultan absolutamente triviales, porque entre los representantes populares domina la pereza, porque el o la promovente se olvidó de mantener viva su propuesta o porque prefirieron ignorarla. Como sea que sea el escenario, no hilvanan algo de importancia o interés. Y miren mis cuatro lectores que temas y pendientes tenemos en este microcosmos nacional que es el Estado de México.

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