Diputados insistirán en acciones presupuestales para que las mujeres se sientan protegidas

De acuerdo con el diputado local, Faustino De la Cruz, insistirán en que la próxima administración realice acciones donde se incluya presupuesto para que las mujeres de la entidad puedan sentirse protegidas, ante la violencia contra ellas que existe en la entidad.

Diputado local, Faustino De la Cruz (Foto: Manuel Luna).

“Hoy con este cambio, con este relevo que se hace del gobierno, vamos a seguir insistiendo en todo lo que tenga que ver en materia legislativa, y desde luego con acciones presupuestales para que hoy las mujeres se sientan más protegidas, y desde luego que se les garanticen sus derechos en toda la plenitud como todo ciudadano debe tener”.

Agregó que el género no tiene que ver con la incidencia en el número de delitos contra las mujeres, ya que eso tiene que ver con la reacción del gobierno para castigar esos delitos.

“No, no, tiene que ver con actos de gobierno, ausencia de gobierno, la corrupción imperante, desde luego las Fiscalías; en fin, toda una acción de gobierno, no tiene que ver un tema de género, que si el presidente municipal o el gobernador es hombre, tiene que ver más que nada con la celeridad con que se castiguen los delitos, que no haya impunidad, que no haya corrupción, y sobre todo que la sociedad cada día sea más proclamante de los derechos, y la protección de nuestras mujeres”, finalizó.

