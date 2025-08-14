Diputados retrasan designación de la persona que estará al frente de la Codhem

La Cámara de Diputados aún no define la terna para elegir a la persona que estará al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), a pesar que la fecha límite es el 20 de agosto, y es que de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Vázquez Rodríguez, reconoció que no les dará tiempo incluso, aunque realicen dos Sesiones Extraordinarias, pues tienen muchos asuntos principalmente los relacionados con la salud, y que tienen que ver con la transferencia de inmuebles del ISEM, al IMSS-Bienestar.

Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Foto: Jimena Ruelas).

Esta carga de trabajo señaló, ha dado como resultado el retraso en la elección de la persona titular de la Codhem, a pesar de que están listos para su definición.

“Estamos listos, pero se nos vence el 20, no nos va a dar tiempo porque estábamos esperando esta sesión, son muchos temas del IMSS, la salud es primordial para el estado de México, y queríamos estar con estas desincorporaciones, y espero tener una, dos Sesiones Extraordinarias para que podamos sacar los asuntos porque serían sesiones muy largas”.

Ante ello, confirmó que habrá una persona encargada del despacho, mientras se designa a la persona que estará encabezando la Codhem.

Señaló que aún se están estudiando detalladamente los temas relacionados a la Comisión de Derechos Humanos y se les de la atención que requieren:

“Hoy simplemente cambió la agenda, desde la semana pasada con lo que ha pasado de atención, no queremos unos derechos humanos que vayan y que solamente defiendan, sino que estén abiertos, para que sean parte de la atención que no se ha dado a la defensa de los derechos humanos”.

Al final el diputado dijo que ya tienen el perfil, sin decir cuál era:

“Yo creo que nos faltaría tener un perfil perfecto o un así exacto para lo que se requiere, o sea, hasta que esté en el ejercicio se pueda decir, ¿no? Pero creo que estamos claros que de los que saquemos tienen un perfil y aplicaremos el seguimiento de lo que se debe de hacer”.

