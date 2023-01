Diputados se deben enfocar en la actividad legislativa ante el proceso electoral

Para el diputado local Daniel Sibaja González, los diputados se deben enfocar en la actividad y el trabajo legislativo, a pesar de que existe un proceso electoral en marcha, dado que en diferentes eventos de las precandidatas Delfina Gómez y Alejandra Del Moral, se han dejado ver los legisladores en apoyo a sus precandidaturas.

“Deberíamos porque al final la gente nos paga por eso, ya lo dijo el profesor Maurilio: no hacerlo pues va haber faltas aquí, si hay faltas va haber descuento de la dieta; queremos cambiar las cosas y no hacemos empezando por nosotros mismos, la gente nos paga por legislar, no por hacer campaña, todos hay que ser respetuosos del marco legal y hacerlo”.

Dijo sin embargo, entender que existen espacios para que cada quien pueda hacer un trabajo político, que son aquellos en los que pueden participar.

“También los derechos políticos electorales son una conquista, no por ser un buen legislador no vas a poder apoyar a tu candidato, me parece que tampoco hay que caer en ese extremismo, pero sí que se cumplan con las obligaciones que tenemos todos los legisladores”.

Finalmente detalló que en su caso particular, tendrá un papel en la campaña de Morena en la sucesión de la gubernatura, papel que se anunciará posteriormente.

