Dirección de Cultura Física se corona campeona del Mundialito Universitario de la UAEMéx

La Dirección de Cultura Física de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) se proclamó campeona de la rama femenil del Mundialito Universitario de Futbol Rápido 2026, al imponerse por marcador de 8-1 al representativo de la Facultad de Química en la gran final disputada en la Unidad Deportiva «Lic. Adolfo López Mateos». Desde el silbatazo inicial, el conjunto de Cultura Física mostró superioridad en todas sus líneas, dominando las acciones del encuentro y concretando una contundente victoria que le permitió levantar el trofeo de campeón.

Con este tipo de competencias, la UAEMéx fortalece la práctica deportiva, promueve estilos de vida saludables y fomenta la integración, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre las y los integrantes de la comunidad universitaria. (Foto: Especial)

La Facultad de Química cerró una destacada participación al quedarse con el subcampeonato y fue reconocida con el premio a la mejor porra del certamen, gracias al entusiasmo y apoyo brindado durante toda la competencia. El conjunto de Cultura Física se impuso con autoridad 8-1 a la Facultad de Química en la gran final, demostrando superioridad en todas sus líneas.

En esta edición del Mundialito Universitario de Futbol Rápido participaron 112 jugadoras distribuidas en ocho equipos: Contingente Universitario, Facultad de Contaduría y Administración, Dirección de Cultura Física, Facultad de Química, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Plantel «Lic. Adolfo López Mateos» de la Escuela Preparatoria, Dirección de Recursos Financieros y Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La Facultad de Química obtuvo el subcampeonato y fue reconocida con el premio a la mejor porra del certamen, destacando su participación en el torneo.

La ceremonia de premiación fue encabezada por la directora de Cultura Física, María Fernanda Villegas Rodríguez, acompañada por el secretario de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales, José Guadalupe Miranda Hernández, así como por el integrante del comité organizador, Manuel Garduño. Con este tipo de competencias, la UAEMéx fortalece la práctica deportiva, promueve estilos de vida saludables y fomenta la integración, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre las y los integrantes de la comunidad universitaria.

Comentarios

comentarios