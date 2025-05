Disfruta con tu familia de la nueva Plaza Municipal Temoaya

Laura Esquivel y su hija Gloria Martínez, así como Dulce Zarco y su niña, pertenecen a dos comunidades otomíes que, orgullosas de sus raíces, siguen la tradición familiar de visitar la Plaza Municipal de Temoaya para pasear y “echar taco” en este espacio público mejorado por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez.

La plaza fue rehabilitada por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez como parte del Programa de Obra Pública con sentido social (Foto: Especial).

Con una inversión cercana a los 38 millones de pesos del Programa de Obra Pública, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) mejoró el entorno urbano de este importante punto de encuentro de las comunidades de Temoaya.

Mientras camina por la plaza, acompañada de su hija Gloria Martínez, la señora Laura Esquivel de 81 años se emociona al ver la transformación de este espacio público que le trae recuerdos de su infancia, cuando llegaba con su familia para hacer las compras de la semana y aprovechar para comer en la plaza.

“Ay sí, me da orgullo, mucho gusto de ver cómo se encuentra. Pues veníamos aquí a pasear, a estar un rato; echar un taquito. Tenemos una plaza muy bonita. Me da mucho gusto de ver cómo se encuentra. Me da mucho gusto de llegar a conocer cómo están arreglando y tanto mis hijas lo están viendo, mis nietos que van creciendo, lo están viendo cómo lo han arreglado”, comentó Laura, vecina de San Pedro Arriba.

Por su parte, Gloria Martínez señaló que le gusta la tradición familiar de visitar este lugar, en donde disfruta de los jardines con sus amigas y vecinos, o al lado de su mamá que ahora no tiene dificultad de ingresar, gracias a que se rehabilitaron calles aledañas y a las rampas de acceso.

“A mí me gusta el área verde, venirme a sentarme aquí en el jardincito a echarme un helado, con mi mamá; me puedo venir con las amigas, con una vecina, cada que bajamos a Temoaya, lo primero es venirnos aquí al jardín a echarnos un helado”, platicó Gloria Martínez.

Dulce Zarco, vecina de San Lorenzo Oyamel, coincide en que la plaza es una opción para la convivencia familiar, con un taco o una golosina; y luego de observar que hay una mejor iluminación y que se sustituyó el quiosco, afirma que, con la reubicación del reloj, la plaza ganó espacio para disfrutar de los espectáculos que se presentan en el foro al aire libre que también se mejoró.

“Se veía bien, pero había muy poquito espacio y ahorita con esta transformación que está, pues sí ya se hizo más amplio, más grande, se ve bien a como estaba antes, se ve bien”, puntualizó Dulce luego de recorrer el sitio junto a su pequeña hija.

