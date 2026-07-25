¡Disfruta del Festival Internacional de las Luciérnagas en Edomex!

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la sexta edición del Festival Internacional de las Luciérnagas 2026, una celebración que se realiza del 24 al 26 de julio y que impulsa el turismo sustentable, fortalece la economía de las comunidades de la Región de los Volcanes y promueve la conservación del patrimonio natural del Estado de México.

La sexta edición del festival se celebra del 24 al 26 de julio; reunirá actividades culturales, artísticas, deportivas y de turismo responsable en Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo.

«Los eco parques abrirán sus puertas para ofrecer recorridos de avistamiento bajo un modelo de turismo responsable; asimismo fortalece la economía local y difunde los saberes y tradiciones”, explicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El festival se desarrolla de manera simultánea en Amecameca, Tlalmanalco y Ecatzingo, con una amplia oferta de actividades culturales, artísticas y deportivas, además de un pabellón artesanal, gastronómico y de medicina tradicional.

Contará con la participación de la República de la India y del estado de Hidalgo como invitados especiales, para fortalecer el intercambio cultural entre las regiones participantes.

La Mandataria mexiquense destacó la participación y el trabajo de la Secretaría de Cultura y Turismo, de los gobiernos municipales y de los empresarios de servicios turísticos para hacer posible este festival.

“El trabajo en equipo es fundamental para continuar realizando estos encuentros y seguir difundiendo la importancia de proteger la vida silvestre y conservar los bosques”, afirmó la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Invitó a las familias mexiquenses y visitantes de otras entidades a vivir esta experiencia para contribuir con la conservación de la biodiversidad que distingue al Estado de México.

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