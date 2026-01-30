Disfruta del fin de semana largo en Toluca con estas recomendaciones

Estos son los últimos días de la exposición “Bichos XL. Cuando lo minúsculo se vuelve monumental”, la cual permanece en el Museo de Ciencias Naturales del Estado de México. En ella, se reinterpreta a los insectos y arácnidos como arquitectos del ecosistema. El museo se ubica en El Calvario de Toluca y la entrada es libre.

Geometrix’ forma parte de la Primera Temporada 2026 de la CUTUAEM y se presenta en el Teatro Universitario Los Jaguares (Foto: Especial).

El Planetario de Toluca, ubicado a un costado de Palacio de Gobierno y El Cosmovitral, tiene diversas funciones a lo largo de este fin de semana, proyectando documentales con contenido científico sobre el universo. “Zula”; “Arqueo-astronomía Mexica”; “Cuentos de un viajero en el tiempo” y “Al filo de la oscuridad”, son los filmes que se proyectan en distintos horarios: a las 11:00; 13:00; 15:00 y 17:00 horas. El acceso general tiene costo de 52 pesos.

En el marco de su Primera Temporada 2026, la Compañía Universitaria de Teatro presenta ‘Francisca no está aquí’ con funciones este viernes y sábado a las cinco de la tarde y el domingo a las 16:00 horas. ‘Niños chocolate’ tendrá funciones hoy y mañana a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas. Además, sábado y domingo presenta ‘Geometrix’ a la una de la tarde. Todas las obras se llevarán a cabo en el Teatro Universitario Los Jaguares.

La Cineteca Mexiquense tendrá tres funciones gratuitas este fin de semana. Hoy a las 16:15 horas proyectará “1917”; mañana sábado a las 14:15 horas habrá función de “Mulholland” y a las 19:00 horas dará inicio “El Club de los desahuciados”.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Hamnet”; ‘La empleada’; ‘Avatar. Fuego y Cenizas’; ‘Alerta. Extinción’; ‘Sin piedad’; ‘Marty Supreme’; ‘Familia en renta’; ‘Sirat. Trance en el desierto’; entre otros.

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