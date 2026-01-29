miércoles, noviembre 4, 2026
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Disfruta el primer fin de semana largo del año con descuentos de hasta 30% en hoteles ISSEMYM

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Redacción Así Sucede
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Con motivo del primer fin de semana largo del año, que se llevará a cabo del 31 de enero al 2 de febrero, el gobierno del estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), invita a las personas servidoras públicas, pensionadas, pensionistas y al público en general a aprovechar descuentos en hospedaje y vivir una experiencia única en sus hoteles, ubicados en los municipios de Valle de Bravo y Tonatico.

Descubre dos destinos emblemáticos: Valle de Bravo o Tonatico. Consulta las tarifas preferenciales y reserva en línea a través de https://hoteles.issemym.gob.mx (Foto: Especial).

Como parte del compromiso de fomentar el turismo social y el bienestar de las familias mexiquenses, los Hoteles del ISSEMYM ofrecen las siguientes tarifas preferenciales:

  • 15 % de descuento en temporada alta y 20 % en temporada baja para personas derechohabientes.
  • 25 % de descuento para pensionados y pensionistas del ISSEMYM, así como para personas adultas mayores con credencial del INAPAM vigente, válido en cualquier temporada.
  • 15 % de descuento para grupos de 15 o más personas.
  • 10 % de descuento para dos personas del público en general mexiquense que acompañen a jubilados, pensionados o adultos mayores con credencial del INAPAM.
  • 10 % en temporada baja y 7 % en temporada alta para afiliados al IMSS-Bienestar.
  • 30 % de descuento para jubilados del ISSSTE e IMSS, de lunes a jueves y en temporada baja.

El ISSEMYM, precisa que los descuentos aplican exclusivamente en el servicio de hospedaje, sin incluir alimentos u otros servicios adicionales.

Con el objetivo de brindar certeza y evitar fraudes, este organismo sectorizado a la Oficialía Mayor informa que, las reservaciones pueden realizarse en línea, a través del sitio oficial https://hoteles.issemym.gob.mx, así como vía telefónica y correo electrónico en los siguientes contactos:

Hotel Valle de Bravo
Tel. 726 262 4300
Correo: [email protected]

Hotel Tonatico
Tel. 721 141 0995
Correo: [email protected]

Ambos hoteles cuentan con los distintivos “M” y “Punto Limpio”, máximos reconocimientos a nivel nacional que avalan la calidad en el servicio, la atención al cliente, las buenas prácticas y las condiciones higiénicas de sus instalaciones.

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