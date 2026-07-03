Disfruta este fin de semana con actividades recreativas

Este viernes, la Orquesta Sinfónica del estado de México se presentará como cada semana en la Sala Felipe Villanueva de Toluca con un programa que incluye obras de Prokofiev, el concierto será a las ocho de la noche. El costo de entrada general es de 85 pesos.

Centro Tolzú alberga tres exposiciones, entre ellas ‘Más allá de lo visible’ de la artista mexicana Victoria Molina.

Centro Tolzú alberga la exposición ‘Graciela Iturbide. Cuando habla la luz’ en la que la reconocida fotógrafa mexicana presenta 115 imágenes a blanco y negro que fueron tomadas en comunidades originarias de México y de otros países. Además, en ese recinto también se expone ‘Más allá de lo visible’ . el recorrido de complementa con la exposición ‘Era Sauria. Huellas Mesozoicas’. El acceso tiene costo de 60 pesos e incluye las tres exposiciones. El horario de visita es de 10 de la mañana a a seis de la tarde.

En el Museo de Ciencias Naturales del Estado de México se impartirá el Taller ‘Senderismo basico’ en la que una especialista abordará temas como la práctica de senderismo responsable y el cuidado de la flora y fauna. La actividad iniciará a las 12:00 del día con acceso gratuito. Cabe recordar que el museo está ubicado en El Calvario de Toluca.

Este fin de semana, la Cineteca Mexiquense tendrá un par de funciones gratuitas. La primera será este sábado a las 12:30 horas, la función será de la película animada ‘Orión y la oscuridad’, en tanto el domingo proyectará ‘Los tipos malos’ a las 12:30 horas.

Y la cartelera de cine comercial está conformada por títulos como ‘Minions vs monstruos’; ‘Toy Story 5’; ‘Supergirl’; ‘El día de la revelación’; ‘Engendro’; ‘Backrooms sin salida’, entre otros.

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