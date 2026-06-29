Disminuye 53% el robo de vehículos en 15 municipios del Mando Unificado Oriente

A 461 días de la implementación del Mando Unificado en la Zona Oriente del Estado de México, disminuyó 53 por ciento el robo de vehículo y 35 por ciento los homicidios dolosos, así lo informó el General Raúl Martínez González, Coordinador de esta estrategia operativa, durante la Mesa de Paz que encabeza todos los días la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El Mando Unificado está conformado por 15 municipios: Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Tecámac, Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca y Texcoco.

La estrategia ha demostrado resultados positivos en la reducción de los delitos de alto impacto en la región oriente del Estado de México. (Foto: Especial)

El modelo incluye despliegues operativos y sesiones diarias de trabajo interinstitucional con acciones de inteligencia, investigación y prevención. A 461 días de operación, este modelo incluye despliegues operativos y sesiones diarias de trabajo interinstitucional con acciones de inteligencia, investigación y prevención. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que en coordinación, los tres órdenes de gobierno trabajan para la seguridad y tranquilidad de las familias de la Zona Oriente.

En la sesión número 122 del año de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; los 15 presidentes municipales de la zona oriente; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Secretaría de Seguridad estatal. El delito de homicidio doloso también registró una caída del 35 por ciento en los municipios que integran esta estrategia.

El Mando Unificado incluye despliegues con patrullajes, filtros de revisión y operativos focalizados coordinados en las sesiones de trabajo interinstitucionales que diariamente lidera la Gobernadora para la planificación de acciones de inteligencia, investigación y prevención, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias mexiquenses. La estrategia ha demostrado resultados positivos en la reducción de los delitos de alto impacto en la región oriente del Estado de México.

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