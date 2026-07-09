Disminuye el delito de extorsión hasta un 41% en Edomex

Las carpetas de investigación por el delito de extorsión en el estado de México registraron un descenso del 41 por ciento durante los primeros cinco meses de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

(Foto: Especial).

Con base en el informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad pasó de contabilizar mil 175 denuncias entre enero y mayo de 2025 a 695 casos reportados en lo que va de este año, lo que marca un punto de inflexión en el combate a este crimen.

El monitoreo oficial revela un comportamiento constante pero fluctuante en el territorio mexiquense a lo largo de este año.

La incidencia comenzó en enero con 132 carpetas de investigación y bajó a 128 durante febrero; sin embargo, repuntó en marzo con 144 casos y se mantuvo en niveles similares en abril con 141, antes de alcanzar su punto más alto en mayo con 150 denuncias formales, consolidando el acumulado de 695 delitos.

A pesar de la reducción estadística y de que las autoridades estatales afirman haber frenado pagos millonarios mediante operativos de inteligencia, la presión delictiva sigue latente.

El crimen organizado opera en la entidad mediante tres vertientes principales: las extorsiones telefónicas directas, el cobro de piso a pequeños comercios y el control coercitivo de precios en productos de la canasta básica como el pollo, la carne y los materiales de construcción.

El principal obstáculo para erradicar este delito radica en la cifra negra, ya que diversas organizaciones civiles estiman que hasta el 93% de las víctimas no denuncia por miedo a represalias. Ante este panorama, el gabinete de seguridad estatal mantiene el llamado a la ciudadanía para utilizar las líneas de denuncia anónima, una herramienta clave para ubicar y desmantelar las finanzas de las células criminales que operan en la región.

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