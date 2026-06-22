Disminuyen diferentes tipos de delitos en la entidad: Delfina Gómez

Durante la entrega de la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, reportó la disminución en diferentes tipos de delitos en la entidad, informando que entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 el registro de homicidios dolosos se redujo en un 60 por ciento.

Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del estado de México (Foto: Sonia Vilchis).

Asimismo, la mandataria estatal señaló que con la implementación del mando unificado en 15 municipios de la zona oriente, el robo de vehículos disminuyó un 52 por ciento y los homicidios dolosos un 35 por ciento en esa región, además de los resultados registrados en el delito de extorsión entre el 28 de mayo y junio de 2026, periodo en el que se han instalado 105 jornadas de paz y acciones de seguridad.

La renovación de este espacio contempló una reestructura para incorporar herramientas tecnológicas que operan en tiempo real para la toma de decisiones.

Esta modernización incluye el Centro de Comando Criminal en Tiempo Real, cuya plataforma cuenta con cámaras de videovigilancia en unidades móviles, aeropuertos y arcos carreteros, además de la integración de unidades de seguridad pública y servicios médicos. El sistema concentra reportes de incidentes, herramientas de analítica, inteligencia artificial para el procesamiento automatizado de imágenes de videovigilancia, sistemas de drones para vigilancia y reconocimiento, y capacidades de reconocimiento facial. También se incorporaron dos asistentes humanoides denominados «Ceci», destinados al apoyo en la identificación y análisis de información.

Para las funciones operativas, se sumó un helicóptero tipo Black Hawk que se utilizará para el traslado del equipo táctico de reacción en operativos, transporte, infiltración y extracción de personal en situaciones de riesgo, evacuaciones, operaciones de carga, y tareas de búsqueda y rescate.

La gobernadora Gómez Álvarez declaró que el equipamiento de los cuerpos policiales permite realizar sus actividades, y que la modernización del centro junto con la adquisición de la aeronave son parte de la inversión de recursos públicos orientada a modificar los tiempos de respuesta en zonas de difícil acceso y reforzar los operativos contra la delincuencia.

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