DivertRobots Atlacomulco solicitan el apoyo para asistir a la competencia internacional Robofest 2026

Integrantes del equipo de Robótica DivertRobots Atlacomulco, solicitan el apoyo de la ciudadanía y autoridades para asistir a la competencia internacional Robofest 2026.

Shalom Acosta Hernández, directora y coach del club, informó que la delegación está compuesta por 12 estudiantes, quienes requieren un presupuesto de entre 300,000 y 400,000 pesos (Foto: Especial).

El evento se llevará a cabo del 14 al 16 de mayo en la Universidad Tecnológica de Lawrence, en Michigan, Estados Unidos, tras haber obtenido los primeros lugares en la fase latinoamericana celebrada el pasado mes de marzo.

Shalom Acosta Hernández, directora y coach del club, informó que la delegación está compuesta por 12 estudiantes, quienes requieren un presupuesto de entre 300,000 y 400,000 pesos para cubrir gastos de traslado, hospedaje y materiales.

A pesar de haber iniciado gestiones de recaudación, la docente señaló que el monto reunido hasta ahora es mínimo, lo que pone en riesgo la participación de algunos integrantes debido a la falta de recursos económicos.

La preparación de los proyectos tomó alrededor de tres meses, periodo en el que los alumnos desarrollaron y programaron robots autónomos capaces de cumplir objetivos técnicos específicos. Costa Hernández destacó que, aunque se han realizado llamados a las autoridades locales y municipales para visibilizar el talento tecnológico en la región, la respuesta ha sido limitada, por lo que han puesto a disposición un número de contacto y una cuenta bancaria para recibir donaciones voluntarias antes de su fecha de partida, programada para el 13 de mayo.

El club busca evitar que se repitan situaciones de años anteriores, donde algunos estudiantes debieron cancelar su asistencia por motivos financieros. La participación en el mundial representa no solo la culminación de un proceso académico en ciencia y tecnología, sino la representación oficial de México frente a equipos de diversos países en una de las competencias de robótica autónoma más relevantes a nivel global.

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