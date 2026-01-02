Documentan avistamientos de la manumea, pariente vivo más cercano del dodo

Investigadores de la Sociedad para la Conservación de Samoa (SCS) documentaron cinco avistamientos distintos de la manumea (Didunculus strigirostris), considerada el pariente vivo más cercano del extinto dodo, durante un estudio de campo realizado entre el 17 de octubre y el 13 de noviembre de 2025. Los avistamientos ocurrieron en la selva tropical costera de Uafato, en Samoa, y representan un hallazgo significativo dado que estudios anteriores apenas habían registrado uno o ningún ejemplar, y la última fotografía confirmada en libertad databa de 2013.

La manumea, una paloma terrestre endémica de Samoa y única especie superviviente de su género, se encuentra en peligro crítico de extinción. Su población ha disminuido drásticamente desde principios de la década de 1990, cuando se estimaba en unos 7,000 individuos. Para el año 2024, se calcula que solo quedan entre 50 y 150 ejemplares en estado silvestre.

La principal amenaza actual para la especie son las especies invasoras, particularmente los gatos asilestrados, que depredan adultos y polluelos, y las ratas, que consumen huevos y crías. Aunque la caza está prohibida y existen campañas de concientización, el control de estos depredadores se considera urgente para evitar la extinción funcional de la especie.

A pesar de ser el ave nacional de Samoa, su comportamiento sigue siendo poco conocido y su monitoreo ha sido difícil, en parte porque su canto se confunde con el de otras aves. (Foto: Especial)

La manumea, cuyo nombre científico significa «pequeño dodo», comparte un grupo evolutivo con el dodo dentro de las palomas terrestres isleñas. Posee un pico grueso y curvado adaptado para alimentarse de frutos duros, cumpliendo una función ecológica singular.

Los esfuerzos de conservación actuales incluyen el desarrollo de tecnología, como una aplicación en desarrollo por Colossal Biosciences para identificar su canto de forma automatizada, y planes para crear biobancos con muestras biológicas que permitan estudios genéticos y potenciales programas de cría en cautiverio. Los científicos enfatizan que la supervivencia de la especie depende de acciones inmediatas centradas en el control de depredadores y la restauración de su hábitat.

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