Domingo lluvioso en el Valle de Toluca por onda tropical y circulaciones ciclónicas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para hoy, domingo 12 de julio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 20 grados Celsius y mínima de 7 grados, humedad relativa del 82 por ciento y viento del noreste con velocidad de 5 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 4 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con precipitación estimada de 8 litros por metro cuadrado.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas. (Imagen: SMN)

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical número 18 que se desplazará sobre el sureste del país, generarán lluvias puntuales intensas en zonas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Se esperan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro del país.

La onda tropical número 18 se desplazará sobre el sureste del país, generando precipitaciones significativas en diversas regiones. Las lluvias en el Valle de Toluca tendrán una probabilidad del 90 por ciento, con precipitación estimada de 8 litros por metro cuadrado y vientos del noreste.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y finalizando a partir de este día en Sonora. Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducir la velocidad al circular por vialidades y mantenerse atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

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