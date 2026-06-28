Domingo lluvioso y completamente nublado en el Valle de Toluca

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para hoy, domingo 28 de junio, cielo nublado en el Valle de Toluca, con temperatura máxima de 19 grados Celsius y mínima de 7 grados, humedad relativa del 80 por ciento y viento del sureste con velocidad de 2 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 4 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es del 90 por ciento, con precipitación estimada de 12 litros por metro cuadrado.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, además de la onda tropical número 12 sobre el occidente mexicano, originarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, occidente, centro, oriente y sur del país, con lluvias puntuales intensas en Michoacán y Guerrero. La onda tropical número 12 sobre el occidente mexicano y la circulación ciclónica generarán precipitaciones significativas en diversas regiones.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y el desplazamiento de la onda tropical número 13 sobre Chiapas originarán chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca. Se prevé el desplazamiento de la onda tropical número 13 sobre Chiapas, lo que generará precipitaciones en el sureste del país.

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones. (Imagen: SMN)

Este día también finalizará la onda de calor en Baja California Sur (sur), Chihuahua (noreste), Colima (este), Michoacán (suroeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (este y sur). Las autoridades recomiendan a la población del Valle de Toluca y de las regiones con pronóstico de lluvia tomar precauciones ante posibles encharcamientos y reducir la velocidad al circular por vialidades. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la evolución de los sistemas meteorológicos.

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