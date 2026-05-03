jueves, noviembre 5, 2026
Inicio Destacadas Domingo medio nublado en Toluca con temperatura máxima de 26 grados

Domingo medio nublado en Toluca con temperatura máxima de 26 grados

Por
Redacción Así Sucede
-
0
177

Para el valle de Toluca este domingo 3 de mayo se pronostica un día medio nublado, con una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 9 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 0 por ciento, con 1 litro por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 55 por ciento. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 4 kilómetros por hora, con ráfagas de 3 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 8 grados Celsius.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. (Imagen: SMN)

Durante esta tarde-noche y madrugada del jueves, un nuevo sistema frontal (número 48) se aproximará al noreste de México e interaccionará con una línea seca sobre Coahuila, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano, además del ingreso de humedad propiciado por las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esto generará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste), así como intervalos de chubascos en Tamaulipas. Se presentarán vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en los estados de la Mesa del Norte y la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte) , Nuevo León (centro y norte) y Tamaulipas (noroeste) .

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias en el resto del territorio nacional.

Comentarios

comentarios

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor

Algunos derechos reservados, Felipe A González L.