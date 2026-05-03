Domingo medio nublado en Toluca con temperatura máxima de 26 grados

Para el valle de Toluca este domingo 3 de mayo se pronostica un día medio nublado, con una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 9 grados Celsius. La probabilidad de lluvia es del 0 por ciento, con 1 litro por metro cuadrado. La humedad relativa se ubicará en 55 por ciento. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 4 kilómetros por hora, con ráfagas de 3 kilómetros por hora. La temperatura punto de rocío será de 8 grados Celsius.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. (Imagen: SMN)

Durante esta tarde-noche y madrugada del jueves, un nuevo sistema frontal (número 48) se aproximará al noreste de México e interaccionará con una línea seca sobre Coahuila, con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste mexicano, además del ingreso de humedad propiciado por las corrientes en chorro polar y subtropical.

Esto generará lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste), así como intervalos de chubascos en Tamaulipas. Se presentarán vientos fuertes con rachas de 50 a 70 km/h en los estados de la Mesa del Norte y la posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila (norte) , Nuevo León (centro y norte) y Tamaulipas (noroeste) .

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. (Imagen: SMN)

Un canal de baja presión en el oriente y sureste del país, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará lluvias aisladas en Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvias en el resto del territorio nacional.

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